Girne Özgür Ada Lions Kulübü yönetimi, Basın Günü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret ederek kurumun müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile görüştü.

Ziyarette Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Betül Peyravi’ye Yönetim Kurulu Üyeleri Süreyya Gürses, Kadriye Erdem, Esin Özenem ve Hande Kaçanoğlu eşilk etti. Girne Özgür Ada Lions Kulübü yönetimi, başarılı çalışmaları nedeniyle TAK nezdinde tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutladı.

Ziyaret sırasında, Girne Özgürada Lions Kulübü’nün faaliyetleri hakkında da Gürdallı’ya bilgi verildi.