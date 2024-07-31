KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu, yarın sabah Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde gerçekleştirilecek. Koşu, 06.00-09.00 saatleri arasında yapılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarış, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı Boğazköy'den başlayacak ve Girne-Lefkoşa ana yolu ile Lefkoşa şehir içi yol güzergahını takip ederek TMT Mücahitler Derneği önünde sona erecek. Sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve geçilecek güzergâh üzerindeki tüm kavşaklar ve çemberler geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu sırasında sürücülerin, kendileri ve sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.