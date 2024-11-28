Miçotakis Ve Hristodulidis’den Ortak Bildiri: “Guterres’in Çok Taraflı Toplantı Çağrısından Memnuniyet Duyduk” Miçotakis Ve Hristodulidis’den Ortak Bildiri: “Guterres’in Çok Taraflı Toplantı Çağrısından Memnuniyet Duyduk”

Editör: Mehmet Mehmet