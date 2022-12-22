Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bir zamanlar biz de Girne hayranıydık…
Hele de Ciklos’tan yokuş aşağı inerken o muhteşem manzara büyüleyiciydi!
Yeşil ve deniz mavisinin ahenginden etkilenmemek mümkün değildi…
Beton yığınları yerine yeşil ve en fazla iki katlı binalar uyum içindeydi!
Hatta bir ara Lefkoşa’dan kaçıp Girne’ye yerleşmeyi bile düşündük…
Şimdi ne yazık ki aynı duyguları yaşamıyoruz hatta iyi ki yerimizde kaldık diye seviniyoruz!
Hele de o dikey binalar kentin göbeğinde arttıkça ne o büyüleyici manzara kaldı ne de Girne hayranlığı…
Kentin göbeğinde dikey yoğunluk intiharla eş değerdi!
Güzelim Girne katledildi…
Burası da siyasete kurban gitmişti!
Siyasiler bile yüksek binalardan ceplerini doldurdular…
Evlerini, dükkanlarını sattılar, yerine yüksek binalardan payları aldılar!
Bazen düşünürüz, tamam bu işten çok para kazandılar, mal-mülk sahibi oldular ama vicdanları hiç mi sızlamadı diye…
…
Girne şu anda bitmiş, gitmiş durumdadır…
Çok bir umudumuz olmasa da 25 Aralık yerel seçimleri Girne’yi kurtarma seçimi de olacaktır!
Tabi ki artık geriye dönüş mümkün değil ama en azından bundan sonra çok az kalan güzellikleri koruma, sahip çıkma niteliği taşımaktadır…
Girne’yi siyaset ve aç gözlülük bitirmiştir, sahip çıkmak da siyasetçilerin sorumluluğundadır, ne kadar umudumuz olmasa da!
Zira artık son yıllarda Girne’ye hem gitmek hem de gelmek işkence haline dönüşmüştür…
Onun için eğer gezmeye gidecekseniz, çevre yolundan hiç Girne’nin içinden geçmeyerek, yaşanan rezaleti görmeden Alsancak ve Lapta istikameti kaçınılmazdır zaten biz de bunu tercih ediyoruz!
…
Şu anki başkan Güngördü ile yüz yüze görüşemedik ama yeni projelerini medyadan takip ediyoruz…
Her ne kadar UBP’nin seçim etkinliklerine katıldığı için tepki alsa da 3 partinin ortak adayı olması onu ilk sırada tutmaya devam ediyor!
Son kararı tabi ki Girne bölge halkı verecek ve yapıp yapamadıkları konusunda yüzleşecek…
Girne’de yaşanan büyük sorunlar onunla başlamadı ancak, kötü gidişata dur diyemedi, yaşanan trafik kepazeliği de sorunların başında geliyor!
Bir de hala arıtma tesisinin yetersizliği insanları çileden çıkarıyor…
İş çevreleri ile arası epey iyi onlardan aldığı destek de bir hayli fazla!
4 Yıl önce seçmenin neredeyse yarısının oyunu alarak başkanlık koltuğunu korumuştu şimdi eğer kazanırsa sonuç o kadar farklı olmayacak gibi görülüyor…
UBP’li kurmaylar Nidai Güngördü’nün seçilmesine kesin gözle bakıyor!
…
Geçen hafta Zeki Çeler’in düzenlediği basın toplantısına katıldık…
Kalbini göstererek ‘bak abi nasıl atıyor’ diye heyecanlı olduğunu gösterdi!
Gerçekten de gereğinden fazla heyecan yapmış, neredeyse başkanlık için kellesini ortaya koymuş…
Bağımsız aday olarak katılması da gayet mantıklı çünkü eğer seçilirse sadece TDP’nin oyları ile değil, tüm kesimlerden alacağı oylarla ipi göğüsleyecek!
Çok enerjik ve genç bir ekiple seçim çalışmalarını sürdürüyor, özellikle kadın ve yaşlıların ilgisini çekmeyi başarmış görülüyor…
3 Dönem önce yine aday olmuş beklenenin çok altında oy almıştı ancak bakanlık dönemleri onun daha fazla tanınmasına neden olmuş!
Kazanırsa iyi de kazanamazsa büyük hayal kırıklığı yaşayacağa benziyor…
…
CTP adayı Murat Şenkul ile sosyal medyada yazışırdık, seçimler nedeniyle bir kere yüz yüze görüşerek daha fazla tanıma fırsatı bulduk…
Çevresine saygılı ve babacan bir kişiliği var!
Hakkında çıkartılan dedikoduları çürüttüğü için bir hayli rahattı, projelerini sıraladı…
Gerçekten de elle tutulur projeler üretmiş, bunda da müteahhitlik mesleğinin bir hayli işini kolaylaştırdığını sezinledik…
O da en Zeki Çeler kadar heyecanlı ve sadece partisinden değil diğer sessiz çoğunluğun kendisini destekleyeceğini düşünüyor.
Sonuçta 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde önümüzde 3 iddialı aday var…
Ama biz bu kez seçimlere belediye başkanı değil de ‘kurtarıcı’sını seçecek, seçsin diye bakıyoruz…
Kafalar değişmediği sürece Girne’nin bugünkü halini bile arar duruma gelebiliriz!
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ersin TATAR, şehit kabirleri konusunda sizi aylar önce uyarmış, dikkatinize getirmiştik. Talat ve Akıncı döneminde bile kabirler Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden karşılanırken sizin dönemde bunun aksi olması kabul edilemez, gecikmeden gereğini yapmanız gerekir…
…
Sayın Metin FEYZİOĞLU, umarız bizim memleketi artık yavaş yavaş tanımaya başlamışsınızdır. Şehit aileleri bile isyan etmeye başladıysa burada bir aksilik var demektir. Bu arada anlaşılan şehit kabirlerinin yapılmasında Büyükelçiliğin üzerine kalacak gibi gözüküyor, kolaylıklar ve sabırlar dileriz…
…
Sayın Gürsel BENAN, bu ülkede ilk defa Şehit Aileleri Derneği’nin feryadı ülkeyi uçtan uca fena halde salladı ve kamuoyundan büyük destek aldınız. Aynı kararlılıkla devam ederseniz kim bilir belki de devlet erkanı kendilerine ders çıkarırlar. Bu arada dünkü çıkışınız size siyasetin de kapısını ardına kadar açtı şeklinde yorumlar yapılmaya başladı…
…
Sayın Hüseyin TÜFEKÇİ, devlet paraları 13’ncü maaşa yatırıp size kalmayınca Alsancak-Lapta yolundaki çalışmaların da bir süreliğine durduğu konuşulmaya başlandı. Umarız en kısa zamanda gerekli para bulunur zira ele güne komik hale düşebiliriz…
…
Sayın Suphi COŞKUN, yerel seçimlerde bölgenizdeki bağımsız adayların sizin işinize yarayacağı hatta onları bizzat sizin desteklediğiniz iddia edilmeye başlandı. Bilseydik biz de oradan aday olurduk. Şaka bir yana bu arada seçimlerde son üç gün sizin için hayati değer taşıyor, hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
…
Sayın Erhan ARIKLI, son günlerde yaptığınız bazı açıklamalar hükümet ortaklarınız tarafından da tepki ile karşılanmaya başladı. En azından seçim gününe kadar sessiz kalmanızın daha doğru olacağını düşünüyorlar, haberiniz olsun istedik…
…
Sayın Hüseyin CAHİTOĞLU, yerel seçimlerden sonra yeni yılın ilk günlerinde büyük ikramiye size çıkacak diye duyduk. Kahve fallarınız hep kısmetli çıkıyormuş, sabredip artık siz de biz de beraber göreceğiz, hayırlara vesile olsun…
…
Sayın Mehmet KERMEOĞLU, UBP LTB meclis üyesi adayları arasında en şanslılar listesinin tepesinde gösterilmeye başlandınız. Lefkoşa’nın tanınmış esnaf kesiminden olmanız en büyük şansınız olarak nitelendiriliyor, şimdiden tebrik ederiz…
…
Sayın Hamit BAKIRCI, 25 Aralık tarihine özel olarak şahsınıza oy vermek için çok sayıda kişinin adaya geleceği konuşulmaya başlandı. Burun buruna giden yarışta öne geçmenizi sağlayabilir ama yine de işi şansa bırakmayın deriz…
…
Sayın Hayri ORÇAN, Tatlısu’da son aylarda arazi satışı patlaması yaşandığı ve fiyatların da geçmiş yıllara göre katlandığı söyleniyor. Bölgenin gelişmesi açısından iyi de umarız yabancı istilası ileriki günlerde olumsuz sonuçlar doğurmaz…
…