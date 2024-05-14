Girne Belediyesi Proje ve İhaleler Bölümü tarafından 25 Nisan’da açıklanan Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesinin sonuçlandığını bildirildi.

Girne Belediyesi İhale Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ihaleyi, 14 milyon 188 bin 66 TL + KDV ile Tüfekçi Ltd. kazandı.

Sonuçlanan ihale ile ilgili 10 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda protokol imza töreni gerçekleşirken, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Tüfekçi Ltd. Direktörü Hüseyin Tüfekçi protokole imza attı.

Girne Jasmine Court Hotel ve Yeni Girne Hastanesi arasında yapılacak ‘Girne Karaoğlanoğlu I. Etap Batı Kanalizasyon Projesi İhalesi’ kapsamında, bin 534 metre uzunluğunda kanalizasyon alt yapısı hayat bulacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması beklenen projenin 7 milyon TL’lik kısmının TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından, 7 milyon 188 bin 66 TL + KDV kısmının ise Girne Belediyesi öz kaynaklarından karşılanacağı kaydedildi.