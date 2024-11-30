Girne - Karakum'da Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında  araç yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 3 yayaya çarptı,  19 yaşındaki yaya Soukaına Kırba (K) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre saat 19.20 sıralarında yaşanan kazada 1' i ağır 4 kişi de yaralandı.

 Plümer Osman Ertüngü  (E-75), yönetimindeki HV 548  plakalı araç ile Çatalköy istikametinden Girne istikametine doğru seyrederken  Metropol Süpermarket önlerinde  yolun güney kısmından kuzey kısmına geçmeye çalışan Soukaına Kırba (K-19), Khaoula Ferdous (K-21) ve Aya Boulhanni'ye (K-18)'ya  çarptı.  Çarpma sonucu savrulan yaya Kırba karşı istikametten gelen  Serdar Özbek  (E-43) yönetimindeki MU 777 plakalı araca çarparken,  HV 548 plakalı araç sürücüsü  karşı istikametten gelen Neslişah Gözüken (K-25) yönetimindeki RZ 028 plakalı araca çarpıp durdu. 

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Kazada ağır yaralanan Aya Boulhanni Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralılar yaya Khaoula Ferdous,  Plümer Osman Ertüngü ile  HV 548 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Tünay Ertüngü  (K-78) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: rss