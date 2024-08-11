Girne-Değirmenlik anayolunda bugün saat 15.50’de meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza Girne istikametine seyreden Kaan Kandemir’in (E-28) yönetimindeki YE 858 plakalı araçla dikkatsizce yolun sağında bulunan Alevkayası yoluna dönüşe geçerek, o esnada karşı istikametten gelen Hatice Dalliod (K-41) yönetimindeki JP 221 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

İki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.