İnsan Hakları Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın kaçak nüfus konusunda tedbir almadığını ileri sürdü İnsan Hakları Derneği, İçişleri Bakanlığı'nın kaçak nüfus konusunda tedbir almadığını ileri sürdü

Girne-Değirmenlik anayolunda bugün saat 15.50’de meydana gelen trafik kazasında iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza Girne istikametine seyreden Kaan Kandemir’in (E-28) yönetimindeki YE 858 plakalı araçla dikkatsizce yolun sağında bulunan Alevkayası yoluna dönüşe geçerek, o esnada karşı istikametten gelen  Hatice Dalliod (K-41) yönetimindeki JP 221 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. 

İki aracın yüz yüze çarpıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: rss