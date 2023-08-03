Girne-Değirmenlik Anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında dün gece meydana gelen trafik kazası nedeniyle alkollü sürücü tutuklandı. Kazada, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.00 sıralarında Aleksandr Petrunya (E-41), 252 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LY 272 plakalı çift kabin araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun solunu muhafaza etmeyip, yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Sultan Atay (E-35) yönetimindeki KU 777 plakalı salon aracın önünü tıkamasıyla çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LY 272 plakalı araç sürücüsü Aleksandr Petrunya tutuklandı. Soruşturma sürüyor.