Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolu yoğun sis nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Polis, yolun zirve kısmında sisin artması nedeniyle Acpulco kavşağı ile Değirmenlik kavşağı arasında kalan kısmının trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolu yoğun sis nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Polis, yolun zirve kısmında sisin artması nedeniyle Acpulco kavşağı ile Değirmenlik kavşağı arasında kalan kısmının trafiğe kapatıldığını açıkladı.
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