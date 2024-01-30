Girne - Değirmenlik (Dağyolu) anayolu yoğun sis nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

Polis, yolun zirve kısmında sisin artması nedeniyle Acpulco kavşağı ile Değirmenlik kavşağı arasında kalan kısmının trafiğe kapatıldığını açıkladı.

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