2018 yılında yürürlüğe giren ve beş yılı dolan Girne – Çatalköy İmar Planı ile ilgili revize süreci başlatılması kararı alındı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, alınan karar Girne Belediyesi’nde yapılan basın toplantısı ile duyuruldu.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’ın yanı sıra Girne Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda süreçle ilgili bilgi verilirken, dikkate alınacak hususlar konusunda açıklama yapıldı.

Şenkul: “Kararlar altyapı sorunları gözetilerek alınacak”

2018 yılında yapılan Girne - Çatalköy İmar Planı revize sürecini Kırok ve Yiğitcan ile birlikte prensip olarak başlatma kararı aldıklarını dile getiren Şenkul, yarın itibarı ile gerekli tüm duyuruların yapılarak sürecin başlatılacağı bilgisini verdi.

Halkın konuyla ilgili beklentileri olduğunu hatırlatan Şenkul, burada temel prensip olarak şehrin sahip olduğu temel alt yapı sorunlarının gözetilerek bazı kararların alınacağını vurguladı.

Konunun teknik detaylarının yanı sıra sosyal ve yaşamsal boyutlarının olduğunu da hatırlatan Şenkul, bir şeye “evet” veya “hayır” demeden önce, konuyla ilgili alt yapı hazırlıklarının yapılıp yapılamayacağı noktasının hayati önem teşkil ettiğinin altını çizdi.

Şenkul, bu bağlamda bölgede gelişim konusunda talepte bulunacak olan birey veya kurumlara çözülmesi gereken iki ana sorunun vurgulanması gerektiğini belirtti.

-“Doğu Çevre Yolu”…

Bu sorunların birincisinin Doğu Çevre Yolu olduğuna değinen Şenkul, bölgenin mevcut nüfusu kaldıramadığına işaret ederken Girne Doğu Çevre Yolu’nun hayata geçmesiyle Girne kentinin gelişime daha açık bir hale bürüneceğini hatırlattı.

-“Altyapı destekli gelişmenin yanındayız”

Belediye Başkanı Şenkul, bu bağlamda “Yeniden beş yıldızlı otel izinleri verilecek mi?” den çok, “Beş yıldızlı otellere izin verilecek zemin ve alt yapıya sahip miyiz?” in konuşulması gerektiğine dikkat çekti.

Gerekli zemin ve alt yapıların yaratılmasıyla kategorik olarak bu tür gelişmelere karşı olmadıklarını ifade eden Şenkul, yapılacak yatırımların alt yapı yeterlilik kısmında hazırlıklarının tam olmasının esas önemli konu olduğunu ifade etti.

Hazırlıksız kararların ülkeyi getirdiği durumun ortada olduğuna dikkat çeken Şenkul, “Artık daha bütünlüklü düşünme zamanımız gelmiştir.” şeklinde konuştu.

-“Çok katlı değil, değerli yapılar gerekli”

Sürekli olarak kat kullanım artışı yönünde taleplerin de beklendiğini sözlerine ekleyen Şenkul, “Bu noktada çok katlı değil, değerli yapılara ihtiyaç var” yorumunda bulundu.

Yapılardaki sayının değil, yapıların kalitesinin ve kente kattığı değerin ele alınarak adımlar atılması gerekliliğinin altını çizen Şenkul, yaşanabilirliğin önemli olduğuna dikkat çekti.

-“Bireysel değil, kamusal talepler temenni ediyoruz”

Gelecek taleplerin bireyselden çok kamusal talepler olmasını beklediklerini dile getiren Şenkul, temelde hedefin ülkede yaşayan insanların yaşam kalitesinin yukarıya çekilmesi olduğunu vurguladı.

Bu anlamda tüm önerilere açık olduklarını belirten Şenkul, toplumsal faydaya katkı koyabilecek tüm kurum ve kuruluşların önerilerine önem verdiklerinin altını çizdi.

-Yiğitcan: “Kamusal fayda ve bilim gözetilerek adım atılacak”

2018 yılının Şubat ayında, Girne – Çatalköy İmar Planı’nın yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, İmar Yasası’nın emrettiği 5 yıllık sürenin dolması sebebiyle revizyon sürecinin başlatılması gerektiğini kaydetti.

Girne ve Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanlarından gelen talep ve destekle revizyon çalışmalarına başlama kararı aldıklarını ifade eden Yiğitcan, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gelecek talepler konusuna da değinen Yiğitcan, bu bağlamda kamusal fayda ve bilimin gözetilerek gerekli adımların atılacağı bilgisini verdi.

-Kırok: “Önümüzdeki beş yılı planlayacağız”

Beş yıllık süreç içerisinde değişen birçok nokta olduğuna işaret eden Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, bu gerekçeyle hızlı bir şekilde revizyona gidilerek sürecin sonlandırılmasını istediklerini ifade ederken, kamusal yarar gözetilecek şekilde gelecek beş yılın planlanacağını vurguladı.