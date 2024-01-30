Girne Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Thalassaemia Kan Bağışçı Kazanım Birimi iş birliğinde, perşembe günü tüm vatandaşlara açık kan bağış kampanyası yapılacak. 

Yükseköğretim Özel Komite Toplantısı’nda 5 Yıllık Kalkınma Planı Taslağı Görüşüldü Yükseköğretim Özel Komite Toplantısı’nda 5 Yıllık Kalkınma Planı Taslağı Görüşüldü

“Bir damla kan hayat kurtarır” sloganıyla Girne Belediyesi’nden yapılan duyuruda, kampanyanın saat 10.00-16.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılacağı kaydedildi. 

Duyuruda, kan bağışında bulunmak isteyenlerin Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Sosyal İşler Şube Amirliği’ne gidip, kan bağışında bulunabileceği belirtildi. 