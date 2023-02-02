Girne belediyesi park bahçeler birimi, çocuk parkları ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şehir içindeki mezarlıklar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve ara sokakların yanı sıra çevre yolunda da temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, çocuklara ve vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak için park ve yeşil alanlarda başlatılan yenileme ve temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini kaydetti.