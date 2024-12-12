Girne Belediyesi İkinci Bahar Üyeleri, yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, bugün Girne Dome Hotel’de verilen yemeğe, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eşi Songül Şenkul ile birlikte katıldı. Yemekte, meclis üyeleri ile bölge muhtarları da yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yemekte yaptığı konuşmada, herkese mutlu huzurlu bir sene dileyerek, “Her sene sayımızın azalarak değil, artarak bu etkinlikleri gerçekleştirmek en büyük temennimiz. Girne Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu tip organizasyonlar bir lütuf değil sizlere olan bir borcumuzdur” dedi.

Katılanlara teşekkürlerini ileten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2025 yılında Girne’de yaşayan 60 yaş ve üzeri insanlar için önemli projelerin hayata geçirileceğini, bunun ilk adımının da belediye bünyesine sağlık personeli alımıyla gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl piknik yapılamaması nedeni ile üzüntüsünü dile getiren Şenkul, telafinin mutlaka Karpaz veya Yeşilırmak gezisi ile yapılacağını ifade etti. 2025’in sağlık, mutluluk ve bol gezmeli bir yıl dileyen Şenkul, herkesin yeni yılını kutladı.