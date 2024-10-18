Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 47. Genel Kurulu ve komite toplantılarına katılmak üzere Fransa'nın Strasbourg kentine giden heyette yer aldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, 15-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantılarda, Avrupa Konseyi Kongre Başkanı Marc Cools ile de bir araya gelindi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyetinde, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ve Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu da yer aldı.

Toplantılarda Türkiye'deki yerel seçimler, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, yerel ve bölgesel demokrasinin güçlendirilmesi, dijitalleşme, yapay zeka ve bölgesel yönetim gibi konuların yanı sıra, Ukrayna'nın yeniden inşası ve yerel düzeyde ekonomiyi teşvik etme gibi global meseleler de ele alındı. Ayrıca, genç delegelerin de projelerinin sunumu gerçekleştirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, toplantılarda Girne Belediyesi’nin yerel ve bölgesel düzeydeki çalışmalarını aktardı. Başkan Şenkul, aynı zamanda Toplumsal Katılım ve İnsanlık Onuru Komitesi Temsilcisi olarak görev aldı.