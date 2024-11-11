Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne’de hayata geçirilmesi planlanan ‘Gönüllü Acil Müdahale Birimleri’ konusunda çalışma yapan heyeti kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, heyette Girne Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettişi Hayriye Oktekin Paralik, Girne İtfaiye Amiri Nazım Haktan ve ÇADER adına AB Proje Sorumlusu Irene Raab-Marancos ile Almanya’nın Dürrlauingen bölgesinden gönüllü itfaiyeciler yer aldı.

Almanya’dan katılan heyette; Christoph Gröner-Weikert (İtfaiye 1. Komutanı/Huzur Bakım Evinde Görevli Mindelaltheim), Leix Markus (İtfaiye Yardımcı Komutanı/IT Operasyon ve İşbirliği Takım Lideri Mönstetten), Strobel Johannes (İtfaiye Yardımcı Komutanı/IT Sistem Yöneticisi Mindelaltheim), Strobel Thomas (İtfaiye 2. Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekip Görevlisi/Ürün Kalite Yöneticisi Mindelaltheim) bulunuyor.

“Gönüllü Acil Müdahale Birimler” konusunda fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantı sonunda, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

-Almanya 150 yıldır bu sistemi uyguluyor

Girne’de orman ve arazi yangınları ile afet ve acil durumlara etkin müdahale amacıyla gönüllü acil müdahale birimlerinin oluşturulması adına ilk kez bir gözlem ekibi oluşturulmuş ve bu ekip, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Günzburg ilçesine bağlı Dürrlauingen bölgesini ziyaret etmişti.

Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda, 27 Eylül Cuma günü, yapılan gözlemlerle ilgili geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmişti.

Toplantıda, Almanya’da 150 yıldır uygulanmakta olan gönüllü acil müdahale birim çalışmalarının, Girne’ye nasıl uyarlanabileceği konusunda fikirler ve gözlemler yapılmıştı.