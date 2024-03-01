Girne Antik Limanı'nda yaşanan sorunlara çözüm arayışı kapsamında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un katılımıyla toplantı düzenlendi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri ve teknik/idari kadro ile birlikte, Antik Liman esnafı ve mal sahipleri bir araya geldi.

Toplantıda, çeşitli başlıklar altında sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Temizlik ve çöp toplama saatleri, esnaf ve ziyaretçi araç park yeri gibi konuların yanı sıra, uzun süreli parkları önlemek amacıyla paralı otopark uygulaması da ele alındı.

-"Kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm..."

Girne Belediyesi tarafından desteklenecek projeler arasında işletmeler içerisindeki kuyuların rögara dönüştürülerek denize akmasının önlenmesi ve kanalizasyona bağlanması gibi çevresel önlemler üzerinde duruldu.

Tüm işletmelerin kuyularında oluşabilecek herhangi bir tıkanıklığa karşı, bir önlem olarak kullanılan yağ tutucu maddenin her iş yerinde bulundurulma zorunluluğu konusunda da mutabakata varıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplantı, Antik Liman'ın geleceği ve çevresel sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, katılımcıların aktif katılımıyla çeşitli çözüm önerileri ortaya konulduğu belirtildi.