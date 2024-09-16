'Girne Arkın Group Fest 24', üçüncü haftasına başladı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yarın saat 20.00’de Melisa Karanlık ve Orkestrası Liman Merkez Sahne’de şarkılarını seslendirecek. 18 Eylül Çarşamba akşamı ise saat 21:00’de Girne Amfi Tiyatro’da, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Grönholm Methodu’ seyirci karşısına çıkıyor.

19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20.00’de, Liman Merkez Sahne'de yer alıyor. 20 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfi Tiyatro, saat 21.00’de ‘Mor ve Ötesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Eylül Cumartesi günü ise ‘3. Gastro Show’ Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri konsepti ile saat 17.00 itibarı ile Ramadan Cemil Meydanı’nda halk ile buluşuyor.

‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ ise dün sona erdi.

12 Eylül Perşembe günü başlayan ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’, 4 gün boyunca kültür - sanat ve sporun adresi oldu.

Dün 06:00’da Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, 11.00’de Plaj Voleybolu, 18.00’de Sandalye Oyunu, 19:00’da Limbo Dans Yarışması ve 20.00’de Retro Çalgıcılar konseri gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süregelen müsabakaların ödül törenleri gerçekleştirildi.