Limasol’dan Girne’ye uzanan bir eğitim geleneğinin temsilcisi olarak, 1987 yılında  eğitim hayatına başlayan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin  ilk mezunlarını vermesinin ardından tam 30 yıl geçti. Okul, bu süreçte KKTC  ve dünyanın dört bir yanına  dağılan 1500’ü aşkın mezun verdi.

Mezunlar, emekli öğretmenler, okul emektarları ,okul kadrosunu bir araya getiren organizasyona katılanlar  eğlenceli bir etkinlikte bir araya gelerek , eski günleri kolej  anılarını yad etti.

Okulun eğitim kalitesini daha iyi bir noktaya taşımak, başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerine katkı  sağlamak amacıyla oluşturulan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kuruluşu da açıklandı ve   üye kabulüne başlandı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Müdürü Ziya Tüzel, okulun ilk mezunlarını vermesinin ardından 30 yıl geçtiğini belirterek bu süreçte, 1500’ü aşkın mezunları olduğunu anlattı.

Organizasyonda, ilk mezunlara 30. mezuniyet plaketlerinin verileceğini dile getiren Tüzel ayrıca, okulun eğitim kalitesini  arttırmak  ve öğrencilerin  eğitimine kaktı sağlamak  amacıyla faaliyet gösterecek   19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı’nın kurulduğunu da dile getirdi.

“Şehitlere olan borcumuz, bir daha acıların yaşanmayacağı Kıbrıs’ta sağlam bir anlaşmaya varmaktır” “Şehitlere olan borcumuz, bir daha acıların yaşanmayacağı Kıbrıs’ta sağlam bir anlaşmaya varmaktır”

Amaçlarının bu etkinliği her yıl düzenleyerek , mezunlarla okul arasında aidiyet duygusunu geliştirmek olduğunu vurgulayan  Tüzel, organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gecede mezunlar, adına bir konuşma yapan okulun 1 numaralı öğrencisi Candan Koran da, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin  ilk mezunları olmaktan gurur duyduklarını  belirterek, okulun tarihçesi hakkında bilgi verdi.

Daha sonra  Dimağ Çağıner  başkanlığında, Ziya Tüzel, Candan Koran, Koray Topaloğlu, Eser Özyalçın, Harun Güryel, Özlem Tüylüoğlu’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür vakfı  Mütevelli heyeti tanıtıldı.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı  Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner de, okulun ilk öğrencileri arasında olmaktan gurur duyduğunu  belirterek,  öğrencilerin burada aldıkları kaliteli  eğitimle, meslek sahibi olduğunu  ve  hayatta  önemli noktalara  geldiğini dile getirdi.

Çağıner, kurulan vakıfla, okulun eğitim kalitesinin daha iyi noktalara taşınmasına, başarılı öğrencilerin eğitimlerine  katkı koyarak, çok önemli bir vefa borcunu ödemeye çalışacaklarını  vurguladı.

Gecede daha  sonra  okulun ilk Mezunlara  30’uncu yıl mezuniyet plaketlerinin verildi.