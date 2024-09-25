Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre grup, “Girne Arkın Group Fest24” kapsamında Girne Amfitiyatro'da saat 21.00’de sahne alacak.

Gipsy Kings’in kurucu üyesi Andre Reyes’ın öncülüğünü çektiği grup, flamenko ezgileriyle müzikseverler ile buluşacak.

30 senelik sahne deneyimi ve Grammy ödülü bulunan grup, 60 milyonun üzerinde albüm satışı elde etmişti.

“Bamboleo”, “Djobi Djoba” ve “Baila Baila” gibi şarkıları ile hafızalara kazınan Gipsy Kings by Andre Reyes için biletler www.girnebelediyesi.com adresinden, tüm Telsim Shoplar’dan, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’ndan (danışma) veya konser günü kapıdan temin edilebilecek.