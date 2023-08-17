Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) ve Girişimci Kadınlar Kalkındırma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu, yönetim kurulu ve kurucu üyeler ile birlikte Ercan Havalimanı’nı ziyaret etti.

GİKAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre heyet Ercan Havalimanı'nda Girişimci Kadınlar Kalkındırma Kooperatifi’nin ürettiği ürünlerin satışının yapıldığı “Old Bazaar”, GİKAD kurucu üyelerinden Sema Özdemir Akbel’in “Sıfır atık ileri dönüşüm” sergisini gezdi.

Konuyla ilgili açıklamasında Ercan Havalimanı’nda Kooperatifin ürünlerinin satılmasının önemine dikkat çeken Kavuklu, “Özellikle ülkemizdeki kırsal kesimde üreten kadıların pazara ulaşması ve Kıbrıs’ın kültürel ürünlerinin tanıtılması açısından Ercan Havalimanı’nda yer alması bize yeni bir kapı açmıştır. Bu yüzden çok mutluyuz” dedi.

Büyük bir yatırım olan Ercan Havalimanı’nı beğenmemenin mümkün olmadığını belirten Kavuklu, hedeflerinin direkt uçuşların açılmasıyla on binlerce yolcuyu Ercan Havalimanı’nda görebilmek olduğunu söyledi.

Yurt dışından hava ulaşımı ile adaya gelen yolcuların Ercan Havalimanını kullanması arzusunda olduklarını dile getiren Kavuklu, özellikle turizm için Larnaka Havalimanı’nın alternatif olmaktan çıkması gerektiği görüşünü ifade etti.

Kavuklu Türkiye’den KKTC’ye uçak seferlerinin de artmasıyla Ercan Havalimanı’nın canlanması gerektiğini de söyledi.