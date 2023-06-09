Tarım Dairesi, 2-8 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Açıklamada, İthal ürünlerde 35 numunede 34 numunenin temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldığı kaydedildi.

Onbaşı İşl. Ltd. ait Elma Golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise analiz edilen 9 numunenin tümü temiz çıktı.