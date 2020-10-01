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Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

01 Ekim 2020, 03:12

Temelde iki çeşit tavuk yumurtası var.

Gezen tavuk yumurtası ve çiftlik tavuğu yumurtası.

Çiftlik tavuğumalumdur.

Dar bir alanda, hormon, vitamin ve antibiyotik içerikli yemlerle ve vücuduna boca edilen antibiyotiklerle, depresyonda yaşamaya çalışan, gecesini gündüzünü karıştırmış, tavukluktan çıkmış bir ucubedir.

Yumurtasının içeriği de haliyle tartışmalıdır.

Güvenli gıda olmaktan uzaktır.

Bir de gezen tavuk vardır.

Özgürdür.

Bulduğunu yer.

Gürbüzdür, hastalıklara dirençlidir.

Yediği doğal gıdalar sayesinde bünyesinden çıkan yumurta da sağlıklıdır.

Besleyici gıdalar arasında tercih nedenidir.

Güvenilirdir.

Aslında bir de sahte gezen tavuklar vardır.

Kafes şeklinde yapılmış yollarda, sınırlı alanlarda gidip gelen, çiftlik tavuğunun biraz daha özgürleştirilmiş gibi görünen halidir.

Bundan çıkan yumurta da doğal gibi görünse de, yine biraz aldatmacadan ibarettir.

….

Anketler genelde iki türlü yapılır.

Biri sanal ortamda, diğeri gezilerek.

Sanal anketler biraz çiftlik anketine benzer.

Sınırlıdır. Yapanı bellidir. Sonucu her zaman tartışmaya açıktır.

Gezilerek yapılan anketler daha değerlidir.

Hormon, antibiyotik, vitamin katkılı olmasın diye ‘’yüz yüze’’ yapılır.

Farklı bölgelerde yaşayan, farklı görüş ve yaşam tarzlarına sahip bireylerin görüşleri sorulur.

Ankete katılanların, tüm toplumu yansıtması hedeflenir.

Gelelim Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerine.

İnternet üzerinden yapılan çiftlik anketleri de var.

Sonuçları besili çıkıyor.

Gezilerek yapılmış anketler var.

Bunlar biraz kafa karıştırıyor, tepki de toplayabiliyor.

İki farklı soru akla geliyor.

Gerçekten geziliyor mu?

Anket yapmak için seçilen geziciler, sonuçların içine hormon, vitamin katıyor mu?

Yumurtanın doğalı, gezen tavuktan olup olmadığı nasıl anlaşılır bilmem ama, anket sonuçları ne olursa olsun, sandığın içinden çıkacak sonuç en doğalı olacak…

İletişim: 0542-8529899

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