Oyun, 3, 10 ve 17 Şubat Cumartesi günleri çocuklara özel sahnelenecek.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, İsmihan Yorgancı'nın yazıp yönettiği “Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyununu ilk kez sahneliyor.

Çocuklara özel sahnelenecek olan oyun, 3, 10 ve 17 Şubat Cumartesi günleri saat 14.00'te oynanacak.

Başrollerini Melis Girgen, Ada Cem Dönmez ve Fatma Tüney’in üstlendiği oyun, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Oda Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre oyunla ilgili detaylı bilgi için 0533 821 21 44 numaralı telefona ulaşılabilecek ve online bilet www.kibrisbiletcim.com sitesinden alınabiliyor.

-Oyunun hikayesi

Tiyatro sahnesinde prova yapan oyuncular, zengin bir patronun tiyatro binasını satın alıp yıkarak alışveriş merkezi yapma planlarıyla karşılaşırlar. Oyuncular, binanın sadece kendileri için değil, halk için bir okul olduğunu savunarak, alışveriş merkezi içine bir tiyatro eklenmesi önerisinde bulunurlar. Hikaye, insanın sahip olduğu değerleri korumasının önemini vurgulayarak, zengin adamın kalbinde bir değişim yaratır ve tiyatro binası kendi halinde bırakılır.