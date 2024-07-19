Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen “Müstahdem tarafından sirkat" suçundan tutuklanan Kerem Çağlayan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis çavuşu Hüseyin Özerenler, mahkemede olguları aktardı. Polis, 02.05.2024 tarihinde, Girne'de, direktörlüğünü M.Y.’nin yapmakta olduğu Cyprus Royal Turizm Acentesinde genel müdür olarak çalışan zanlının tatil yapmak amacı ile Les Ambassadeurs Otele gelen Türkiye'de sakin A.E.’den almış olduğu konaklama ücreti olan 76 bin 935 TL nakit parayı şirkete teslim etmeyip sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 15.07.2024 tarihinde gelmiş olup, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde 76.935 TL parayı şirketten alacağı olduğundan dolayı sirkat ettiğini ve bu paranın da hesabından düşülmesi amacıyla şirkete bilgi verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 8 kişiden ifade alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 2023 - 2024 tarihleri arasında zimmetine 953 bin TL geçirdiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, birçok fatura ve dekontun emare alındığını, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya ait 19 dekont incelendiğini, zanlının hesabına 19 işlem karşılığında karşılığın da 743 bin TL geldiğini belirlediklerini söyledi. Polis, ayrıca zanlının 7 ayrı otele gelen 55 müşteri için aldığı paraları çaldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, Merkez Bankasından rapor beklendiğini kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, soruşturmanın selameti için zanlının 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.