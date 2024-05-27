Başkanlığa Semih Kolozali getirildi

DEV-İŞ Federasyonuna bağlı Devrimci Genel-İş Sendikasının 20. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Başkanlığa Semih Kolozali getirildi.

DEV-İŞ Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul, demokrasi ve işçi sınıfı mücadelesinde hayatlarını kaybedenler adına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Gündem gereği Divan Oluşumunda DEV-İŞ Eski Başkanı Hasan Felek, Divan Sekreterliklerine Hatice Koççat ile Meryem Onbaşı Tükel görev aldı.

Faaliyet Raporunu Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Semih Kolozali’nin Genel Kurula sunuşunun ardından Bağımsız Murakıp Ceren Ataker Etci de Mali Raporu sundu.

Raporların sunuşunun ardından Faaliyet ve Mali Rapor delegeler tarafından oy birliği ile onaylandı.

DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’ın yaptığı konuşmada hayatta olmayan işçi önderlerini ve hiç beklenmedik şekilde zamansız kaybettikleri Emek-İş eski Başkanı İsmail Özbarışı ve geçen yıl kaybettikleri DEV-İŞ Başkanı Mehmet Seyis’i saygı ve rahmetle anarak onların sendikal harekete yaptığı katkılarını unutmayacaklarını belirtti.

Dünyadaki ve ülkedeki emek hareketinin değerlendirmesini yapan Aşam, Kıbrıs sorununun da, DEV-İŞ’in ve Genel-İş’in kurulduğu günden beri, Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi konusundaki dik duruşun ilk günkü gibi devam ettiğini vurguladı.

Aşam, her koşulda Birleşik Federal Kıbrıs tezini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Genel-İş Genel Kurulunda 3 karar tasarısı görüşülüp oy birliği ile onayladı.

Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev bölümünde Başkanlığa Semih Kolozali, Genel Sekreterliğe Burak Özdenefe, Veznedarlığa Serhat Kutlu, Osman Şen, Afün Girgen, Emin Emingil ve Serkan Yılmaz’ı da Faal üye olarak belirledi.

Denetim Kurulu görevine ise, Cansu Aktaş, Serhan Erkin, Anıl Çağdan; Onur Kurulu görevine de Mesut Şenol, Faruk Ekşi, Sıdıka Geylan getirildi.

Dilek ve temenniler bölümünde ise delegeler söz alıp çeşitli işçi sorunları konusunda görüş belirtti.