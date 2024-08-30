GENÇLİK YEMEĞİNDE BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL'E YOĞUN İLGİ
Ergün Yahat
Gazimağusa ilçesinin bazı UBP gençlik örgütünün Mağusa Gençlik Kolları Başkanı Derviş Bayraktar'ın onuruna verdikleri hayırlı olsun yemeğine katılan Başbakan Ünal Üstel parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu gençlerden yoğun ilgi gördü.
Başbakan Ünal Üstel gençlere desteklerinden ve birlikteliklerinden,dolayı teşekkür etti.
Gazimağusa ilçesi gençlik kolları başkanı Derviş Bayraktar Gazimağusa'da gençlerin desteğinin Ünal Üstele desteklerinin tam olduğunu söyledi
Editör: Mehmet Mehmet