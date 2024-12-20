Gençlik Federasyonu Birinci Genel Kurulu, dün Gazeteciler Birliği tesislerinde gerçekleştirildi. Yedi üye derneğin delegelerinin katılımıyla düzenlenen genel kurulda, Mart 2026’ya kadar görev yapacak olan Merkez Konsey üyeleri seçildi. Genel Başkanlığa, daha önce Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Özbilgehan seçildi.

Genel Kurul, gençlik politikalarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilirken, Gençlik Federasyonu ana organlarının yanı sıra ilk kez Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi temsilcileri de seçildi.

Mustafa Özbilgehan konuşmasında, Gençlik Federasyonu’nun vizyonunu aktararak, Kıbrıslı Türk gençlerin ulusal ve uluslararası temsiliyeti ile gençlik politikalarının savunuculuğunun öncelikli hedefler arasında yer aldığını dile getirdi. Demokratik kurulların, demokratik süreçlerin sonucu olduğunu vurgulayan Özbilgehan, seçimlere katılan tüm adaylara başarılar diledi.

Seçimler sonucunda Merkez Konsey Üyeleri şunlar oldu: Genel Başkan olarak Mustafa Özbilgehan seçilirken, Adil Bey Genel Başkan Birinci Yardımcısı, Nesrin Yüceulaş Genel Başkan İkinci Yardımcısı oldu. Yasemin Aygın Genel Sekreter, Görkem Akilhoca Mali Sekreter, Doruk Günalp Dış İlişkiler Sekreteri olarak görev aldı. Aysu Özerce Fon ve Projeler Sekreteri, Candoğan Özkan Gençlik Politikaları ve Kongre Sekreteri, İlayda Özbekoğlu Halkla İlişkiler Sekreteri, Hüseyin Öksüzoğlu ise Örgütlenme ve Üyelikler Sekreteri olarak seçildi. Deniz Yeşilada ise yedek üye olarak belirlendi.

Yüksek Denetleme Kurulu’nda Arda Tüccar Başkan olarak seçilirken, Eda Vechi Başkan Yardımcısı, Tülin Hikmet Sekreter, Özüm Erener ve Erk Özkunt faal üyeler olarak görevlendirildi. Deniz Kamalı ise yedek üye olarak seçildi.

Yüksek Disiplin Kurulu’nda Melis Türkkal Başkan olarak seçilirken, Münürcan Taçoy Başkan Yardımcısı, İmge Saner Sekreter olarak belirlendi. Mehmet Hatipoğlu ve Emin Cemal Okur faal üyeler olarak görevlendirilirken, Suna Lara Palaz yedek üye olarak seçildi.

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi Temsilcileri ise şöyle: Ada Temsilcileri: Yasemin Aygın, Adil Bey, Mustafa Özbilgehan, Nesrin Yüceulaş. Lefkoşa Temsilcileri: Mehmet Atakol, Asu Bolat, Begüm Çulluoğlu, Merve Dayı, Doruk Ekingen, Mert Karakter, Selin Karasalih, Hüseyin Öksüzoğlu, Alaz Öncül, Aysu Özerce, Candoğan Özkan, Mehmet Uğur Taşbel, Ümit Teralı, Arda Tınazlı, Ali Tümer, Cheyenne Keana Yücelen.

Gazimağusa Temsilcileri: Görkem Akilhoca, Zeynep Tuna Arkın, Yelay Bayraktaroğlu, Doğuş Ertoprak, Şiraz Erüreten, Yasemin Ezel, Sedat İzcan, Boran Kulafa, Buse Özkan, Ardıç Taşcıoğlu, Erinç Taşcıoğlu, Zeynep Tuğçe Tuğcu, Göral Üregül.

Girne Temsilcileri: Simay Boğaçhan, Ledün Caymaz, Derinsu Dağ, Asya Eminoğlu, Melisa Ferhatoğlu, Doruk Günalp, Fahri Haşimoğulları, Efe Kande, Özer Karanfiller, İlayda Özbekoğlu, Kübra Şanverdi.

İskele Temsilcileri: Mert Besim, Sıla Birdal, Ali İhsan Devecioğlu, Meryem Nizam, Sima Osum.

Güzelyurt Temsilcileri: Bilgi Hakan Akmen, Açelya Bulancak, İlayda Taşkaya.

Lefke Temsilcileri: Mehmet Gökhan Uzun, Salih Erhan Uzun.

Gençlik Federasyonu, yeni seçilen yönetim ve temsilcilerle 24 Aralık itibarıyla görevine başlayacak. Federasyon, Kıbrıslı Türk gençlerinin sesini ulusal ve uluslararası alanda güçlendirme hedefiyle çalışmalarına devam edecek.