Zahra Sokak’taki Gençlik Şöleninde, dans gösterileri olacak, Grup Rast konser verecek

Kantara Gençlik Kampı’nda “Gençlik Yürüyüşü” ve “Hazine Avı” etkinlikleri yapılacak

: Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri yarın başlıyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek etkinliklerde sahne gösterileri, konserler, izcilik, badminton ve karting etkinlikleri yapılacak.

Etkinlikler, yarın saat 09.00’da Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda yer alacak "Now&Future Cyprus Sport Academy Kulübü Derneği ile birlikte Badminton Gençlik Turnuvası" ile başlayacak.

Etkinlikler kapsamında yarın saat 19.00’da Zahra Sokak’ta “Gençlik Festivali” de yapılacak.

Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Master Halk Dansları Topluluğu, Cyprus Dance Of Fire, Akare Dans ve Spor Merkezi, Dancebase Art Studio, Breeze Of TMK dans performanslarını sergileyecek. Etkinlikte Grup Rast da sahne alacak.

-Kantara Gençlik Kampı’nda izcilik etkinlikleri

“Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu iş birliğiyle 17-19 Mayıs tarihleri arsında Kantara Gençlik Kampı’nda “Gençlik Yürüyüşü” ve “Hazine Avı” etkinlikleri yapılacak.

19 Mayıs günü saat 09.00’da Kantara Gençlik Kampı’ndan, Kantara Kalesi’ne “Gençlik Yürüyüşü” yapılacak.

-Karting yarışı düzenlenecek

Etkinlikler kapsamında, 19 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Cemsa Karting Tesisleri’nde “Karting Gençlik Yarışı” düzenlenecek.

-Beyarmudu’nda da “Gençlik Festivali”

Ayrıca, 19 Mayıs’ta Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde dans gösterileri ve konserler yer alacak.

Beyarmudu’ndaki etkinlikler saat 15.00’te başlayacak.

Gençlik Dairesi Akdoğan Gençlik Merkezi Küçük, Genç ve Büyük Halk Dansları Toplulukları, Vadili Gençlik Merkezi Minik, Küçük ve Orta Halk Dansları Toplulukları ve Master Ritim Grubu, Paşaköy Gençlik Merkezi Genç Halk Dansları Topluluğu, Akdoğan Kültür Sanat Merkezi Kadın Master Halk Dansları Topluluğu, Beyarmudu Belediyesi Genç Halk Dansları Topluluğu, Mesarya Belediyesi Korosu, YDÜ Dans Kulübü, Dancebase Art Studio, Türkiye Halk Dansları ekibinin dans gösterilerinin ardından Yahya Erenköy ve Orkestrası’nın vereceği konser ile etkinlik sona erecek.