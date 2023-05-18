Töre mesajında şunları kaydetti:

“Asırlar boyunca Türk milletinin ana yurdu olan Anadolu’nun düşman işgalden kurtuluşu için memleketin her köşesinde türlü imkansızlıklarla yürütülen Kurtuluş Savaşı, dünyada emperyalizme karşı kazanılan ilk zaferdir. Bu zafer, dünyadaki tüm mazlum halkların rehberidir.

Kıbrıs Türk halkı da Anavatanından ilham alarak aynı istek ve iradeyle kendi yurdunda hür ve bağımsız yaşama gayesiyle mücadele etmiştir.

Atatürk’ün ‘Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadeleri Kıbrıs Türk halkı için büyük bir önem arz etmektedir.

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda genç nesillerimiz, sönmeyen bir meşale gibi durmadan ilerlemeli, çalışmalı, başarmalı, kendine güvenmeli, ülkesine aidiyet duyarak vazifelerini büyük bir özveriyle yerine getirmelidirler.

Ulu Önder Atatürk, ‘Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız’ diyerek, Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır. Dolayısıyla gençlerimizin, atalarımız ve kendilerini yetiştirenlerin güvenine layık olacaklarından hiçbir kuşkum yoktur.

Tarihi sorumluluk bilinci içerisinde, milli bayramlarımızın gerektirdiği ağırbaşlılığı yaşayarak Anavatan Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kazanımlarını muhafaza edecek olan Türk gençliğinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Ulu Önder Atatürk, onun silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum”