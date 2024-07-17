Güney Kıbrıs’ta, 15-18 yaş arası gençler ile hükümet arasındaki iki yönlü iletişimin sağlanması amacıyla “EKFRACY” (ifade) isimli dijital bir platformun faaliyete geçtiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ilgili platform için düzenlenen basın toplantısına video kaydıyla katıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis bu çerçevede yaptığı açıklamada, platformun kurulmasındaki amacın, “gençlerin kendilerini direk etkileyen aynı zamanda günlük yaşamlarını ve geleceklerini etkileyen faaliyetlerin ve politikaların şekillendirilmesine aktif katılımlarının sağlanması” olduğunu belirtti.

Hristodulidis, dijital araç “EKFRACY” ile birlikte gençlere ilk kez yürütme organı ile sürekli diyalog kurulması fırsatının sunulduğunu ifade etti.