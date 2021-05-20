Serbest Kürsü / Levent Özadam
Bizde milli bayram çok…
Milli olunca da nutuklar haliyle fazla oluyor!
Bu ülkenin makamlarının ayranı kabarıyor…
Başlıyorlar sallamaya!
Bir bakın bildirisi yarışı başlıyor…
Konuşanlar siyasiler ama onu yazanlar başkaları!
Hatta bir yıl önceki açıklamaların tarihi değişiyor basına servis ediliyor…
Bazen de makamlar değiştiği için isimler!
Sanırsınız ki bu açıklamaları yapanlar samimidir…
Yok öyle bir şey!
Bir çoğu vitrine oynuyor, akıllarında şov yapıyorlar…
Ama gelin görün ki inandırıcı olmuyorlar!
Çünkü asıl olması gereken ruh yok, samimiyet yok, devlete inanç hiç yok…
Devletin üst makamlarında oturuyorlar ama tasarlı sadece koltuğu sağlama alıp kaptırmamak!
Zaten öyle olmasaydı bu günleri yaşamazdık…
…
Devletin başı da 19 Mayıs nedeniyle bir açıklama yaparak gençlere seslendi…
Ulu önder bu bayramı gençliğe hediye etti ya!
“Gençler devleti korusun” dedi…
Ata’yı bile siyasi emellerine alet ediyorlar!
Ülke gençleri devlete sahip çıkıp korusunlarmış…
Güldürmeyin Allah aşkına!
Bu gençlik artık eski genlik değil, okuyor, sorguluyor yeri gelince de hesap soruyor…
Hamasi nutuklar karın doyurmuyor çünkü!
Ülkede yaşanan gerçekleri de siyasi yapıyı da partizanlığı da gayet iyi biliyor…
Bu arada ülke gençliği Ata’sının izinde gidiyor ve ona olan inancı her geçen büyüyor ama sizden farkları var!
Sizler siyasi rant için şirin gözükmek için nutuk atıyorsunuz, onlar Atatürk devrimlerine inandıkları yaşatmakta kararlı oldukları için…
Sizin çağrıda filan bulunmanıza gerek de yok!
Devlet ve sizler her ne kadar onları dışlayıp parti rozetine göre tavır takınsanız da tüm yürekleriyle Ata’nın ilkelerini genlerinde hissediyor…
…
Buradan devletin kaymağını yiyenlere sesleniyoruz…
Sizler oturduğunuz makamlarda keyif çatarken bu ülkenin gençleri gelecek endişesi yaşamaktadırlar!
Sizler korumalarınızla, danışmanlarınızla, yüksek maaşlarınızla standartların üstünde bir hayat yaşarken, işsiz genç ordusunun kafasında tek şey bu ülkeden kaçıp kendilerine yeni bir hayat kurma düşüncesidir…
Sizler kendi parti rozeti takan gençleri bir bir arka kapıdan devlete istihdam ederken, gençler sınav kuyruklarında umutsuzca istihdam edilmeyi beklemektedirler!
Bu ülkede binlerce üniversite mezunu işsiz ordusu bulunmaktadır…
Siyasi gücü olanlar devletin her türlü olanaklarından yararlanırken onların umutları her geçen gün solmaktadır!
Onun içindir hele de milli bayramlarda artık asıp kesmeyi, milliyetçi nutuklar atmayı bir yana bırakın kimseyi inandıramazsınız…
Eğer nutuklarınızda gerçekten samimiyseniz yapacağınız tek şey gençlerin önünü açmak olmalıdır!
Devletinin sahip çıktığı, iş ve aş verdiği her gencin yine bu devlete siz çağrı yapmadan da sahip çıkacağından emin olmanız gerekir…
Şükürler olsun ki bu ülke insanı ve özellikle de gençliği Atatürk ilke ve inkilaplarına yürekten bağlıdır, sizlerin beceriksiz ve basiretsizliğiniz bile onları Atasının yolundan çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmez!
MESAJ KUTUSU
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