Güney Kıbrıs’ta 15-24  yaş grubundaki  gençler arasında Hepatit B hastalığına yakalanma oranının yüksek olduğu bildirildi.

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Alithia ve diğer gazeteler, “Hepatitle Mücadele” günü sebebiyle gerçekleştirilen bir seminerde, Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen yeni Hepatit B vakalarının gençler arasında yaygın olduğunun belirtildiğini yazdılar.

Habere göre, 2013-2023 döneminde kayda geçirilen yeni vakaların yüzde 44’ünü, yaşları 15 ila 24 arasında olan gençler oluştururken, 5-14 yaşları arasında yüzde 15 ve 64 yaş üstünde ise yüzde 31 yeni vaka artışına rastlandı.