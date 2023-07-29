Güney Kıbrıs’ta 15-24 yaş grubundaki gençler arasında Hepatit B hastalığına yakalanma oranının yüksek olduğu bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Hepatitle Mücadele” günü sebebiyle gerçekleştirilen bir seminerde, Güney Kıbrıs’ta kayda geçirilen yeni Hepatit B vakalarının gençler arasında yaygın olduğunun belirtildiğini yazdılar.

Habere göre, 2013-2023 döneminde kayda geçirilen yeni vakaların yüzde 44’ünü, yaşları 15 ila 24 arasında olan gençler oluştururken, 5-14 yaşları arasında yüzde 15 ve 64 yaş üstünde ise yüzde 31 yeni vaka artışına rastlandı.