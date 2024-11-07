Etkinliğe, TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu da katıldı

KKTC Sevgi ve Kardeşlik Derneği (SEVKAD) tarafından düzenlenen “Genç Yetişmek-Seminer Kuşağı” projesinin “Buyrun Başlıyoruz” başlıklı ilk semineri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Video gösteriminin ardından konuşmalar yapıldı. Etkinlik sırasında gençler pankart açarak, “Milli Gençlik Burada Dimdik Ayakta” sloganı attı.

-Ağırkaya

Dernek Başkanı İbrahim Etem Ağırkaya konuşmasına herkesi selamlayarak, başladı. Ağırkaya, geleceğin teminatı gençlerin okuyarak, dinleyerek, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, vatana ve millete hayırlı birer evlat olabileceğini anlamak için toplandıklarını belirtti.

Gençliğin temel sorunlarını ve bu sorunların çözüm yoluyla ilgili alanında uzman kişilerle yapılacak seminerlerin ilkini TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağırkaya, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Eminoğlu: “Bugünlere nasıl gelindiğini gençlere iyi aktarmak lazım”

TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da konuşmasında, ilk olarak herkesi selamladı ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Kıbrıs’ın stratejik önemine işaret eden Eminoğlu, “Buradaki mücadeleyi iyi anlamak lazım, bugünlere nasıl gelindiğini gençlere iyi aktarmak lazım” dedi.

SEVKAD’ın 30 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Eminoğlu, 2004 yılında öğrenci olarak KKTC’ye geldiğini ve Dernek içerisinde çalışmalara katıldığını anlattı. Bir birlik, cemiyet veya topluluk içerisinde olmanın çok kıymetli olduğunu dile getiren Eminoğlu, KKTC’de çalışmaların duraksamadan devam ettiğini söyledi.

Eminoğlu “Hakkı savunan, hakkın yanında olan, gençleri yalnız bırakmayan derneklerin, vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının içerisinde bulunmanız çok önemli, çok kıymetli” diye konuştu. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” diyen Eminoğlu, bu amaca sahip olmanın önemini belirtti.

Filistin’de yaşananlara işaret eden Eminoğlu, “Bugün 40 binin üzerinde kardeşimiz şehit edildi, bunların ekseriyeti bebek, çocuk ve kadınlardan oluşuyor” dedi. Türkiye’nin bu dönemde çok daha dik durması ve birbirine kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Eminoğlu, “Bu yaşanan süreçleri iyi okuyup, kendi içimizde bilinçlendirme çalışmalarını toplantılarla ve daha geniş kitlelerle diri tutmamız lazım” diye konuştu.

Hayatın bir imtihan olduğunu dile getiren Eminoğlu, her alanda güçlü olacak şekilde kendini yetiştirmek gerektiğini vurguladı. Eminoğlu, inandığı dava uğruna yol yürüyen Türk gençlerinin örnek olduğunu söyledi.

Günümüz dünyasında Müslüman gençlerin çok daha bilinçli ve şuurlu olması gerektiğini ifade eden Eminoğlu, “Ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmemiz gerekiyor” dedi.

KKTC’deki temaslarına da değinen Eminoğlu, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın programları hakkında da bilgi verdi. Enes Eminoğlu, gençlerin sorularını da yanıtladı.