Gemikonağı’nda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç yoldan çıktı ve bankta oturan 26 yaşındaki gencin ölümüne sebep oldu. Araç daha sonra denize düştü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 02.00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, Mehmet Eren Erdoğan (E-22), 143 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EP 049 plakalı araç ile seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıktı.

Araç, kaldırıma çarptıktan sonra kaldırımdaki bank üzerinde oturmakta olan Naveed Akbar (E-26) ve Sajidullah Khan’a (E-22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden EP 049 plakalı araç, aydınlatma direğine çarpıp 3,40 metre yükseklikten denize düştü.

Kaza sonucu ağır yaralanan bank üzerinde oturan Naveed Akbar kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralan EP 049 plakalı araç sürücüsü Mehmet Eren Erdoğan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Aysu Demir (K-21) ile bank üzerinde oturmakta olan Sajidullah Khan da kaldırıldıkları Cengiz Topel Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Mehmet Eren Erdoğan ve Aysu Demir taburcu olurken, Sajidullah Khan ise müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Erdoğan tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.