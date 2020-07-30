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Gelsin bakalım yeni hükümet

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

30 Temmuz 2020, 03:18

Bana ne kimin hangi koltuğu alacağı.

Bana ne kimin hangi Bakanlığı alacağı.

Beni ilgilendiren ülkem.

Beni ilgilendiren geleceğimiz.

Beni ilgilendiren Pandemi hali.

Varolan Hükümet yapamıyor.

İcra yeteneği kaybolmuş.

Güvenilirlik yok olmuş.

Muktedirlik berhava.

Artık yeni bir başlangıç lazım.

Hasan olmuş, Hüseyin gitmiş mesele değil.

Mesele KKTC meselesi.

*****

Yeni Hükümet ne sağlar?

En başta seçim tarihi verir.

Gidilecek patikayı çizer.

İkincisi yeni partiler varolmak ister.

Nasıl varolacaklar?

UBP-HP’nin yapamadığını yaparak.

Pandemi Hastanesi yapılır.

Cumhurbaşkanlığı biter.

Sidik yarışı geride kalır.

Ve belki...

Ve belki bu KKTC insanının yüzü güler.

Haa, bunlar olması umulanlar.

Madem UBP-HP tükendi.

Madem bu işi artık yapamıyorlar.

O zaman yeni bir seçenek şart.

*****

Bu noktada kimsenin HP ile bir derdi yok.

Dert yönetememek.

Dert CB’nin icra yeteneğini sıfırlamış olması.

Dert yorgunluk.

Dert güvensizlik.

Ve buı ortamda Hükümet etmelerine ihtiyaç yok.

Çünkü zaten yoklar, yok hükmündeler.

Yeter artık evcilik oyunları.

Haa, yeni gelenler de ayni mi çıkar?

E günü gelsin, onlar da beceremezse iş belli.

Hepsini topyekün sandığa gömeriz.

Sonuçta kimsenin kefili değiliz.

Yapan gelir, yapamayan gider.

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