Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında ve bir süre önce Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan Gelişim Yasası ve Taşıma Kapasitesi Projesi kapsamında, tamamen akademik ve bilimsel verilere dayalı olarak, KKTC turizm yatak kapasitesinin bölgesel taşıma kapasiteleri ve alternatif turizm çeşitliliğinin belirlenmesine yönelik olarak toplantı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya, Bakanlık bürokratları, Şehir Planlama Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Limanlar Dairesi, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), İstatistik Kurumu, Çevre Koruma Dairesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) yetkilileri katıldı.

Toplantıda, KKTC’nin turizm yatak kapasitesi ile turizm çeşitliliği, bölgesel taşıma kapasitelerinin istatistiki verilerinin toplanması ve bilimsel çalışmanın bu yönde sürdürülmesi konuları görüşüldü.