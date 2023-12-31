Bakanlar Kurulu, “Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına ve Meclis’e sunulmasına karar verdi.

Cuma günkü Resmi Gazete’de yer alan Yasa Gücünde Kararname’nin genel gerekçesinde, “Günümüz sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınarak, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanacak yıllık gelir vergisi matrah dilimleri ve oranlarının yeniden düzenlenerek ekonomik kriz ve dövizin kontrolsüz şekilde yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerin azaltılması ve vergide adaletin sağlanması ile verginin tabana yayılması ihtiyacı doğmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2024 tarihinden başlayarak yıllık gelire, ilk 30 bin TL için yüzde 10; sonra gelen 30 bin TL için yüzde 20; sonra gelen 60 bin TL için yüzde 25; sonra gelen 90 bin TL için yüzde 30; sonra gelen 210 bin TL için yüzde 35 ve 420 bin TL'den sonrası için ise yüzde 40 vergi oranı uygulanacak.