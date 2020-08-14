Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Yeni Düzen’in dün manşetten yayınladığı haberde kullandığı resmi belgeyi tartışmaya bile gerek yok...

Belge sahte de olsa zira bakanlık çoktan polisin yolunu tutar şikayetçi olurdu!

Hemen belirtelim müthiş bir gazetecilik olayıdır bu imzası olanları kutlarız...

Detaya da çok gerek yok, Türkiye’den buraya tatil için gelmişler ama PCR testi yapmamışlar!

Yani herkes gibi hastane koridorlarındaki test kuyruğunda beklememişler...

Bir telefonla iş bitirip KKTC’ye PCR testi yaptırmadan gelmek istemişler bizimkiler de bunu emir teati etmiş ki belgeyi imzalayıp gerekli yerlere göndermişler!

Bu vatandaşlar da ellerini kollarını sallaya sallaya gelip güzel bir tatil gerçekleştirmişler...

Bakanlığın karşı açıklamasını da okuduk ama pek bir şey anlamadık daha doğrusu asıl cevaplanması gerekenlere yanıt verme cesareti gösterememişler demek ki...

Bu belgeyi imzalayan müsteşar kesinlikle zan altındadır!

Dün kendisinden görüş almak için aradık bir telefonunu hiç açmadı diğer telefonunu arayınca da meşgule düşürdü...

Sonra da geri dönüş yapmadı!

Oysa biz kendisine sadece PCR testi izni konusunu değil, diğer özel bir hastane ile ilgili başka müthiş iddiaları da sorup cevap hakkı isteyecektik...

Tabi ki telefonlara bakıp bakmama konusunda keyfi bilir, kim bilir belki de izinde olduğu için o da şimdi sakin bir tatil gerçekleştiriyordur!

Söz hakkı bu köşede sürekli bakidir...

...

Gelen ailenin reisi eski bir milletvekiliymiş...

Belli ki eski günlere ya da partisine de güvenerek giriş konusunda torpil istemiş olabilir!

Diyelim ki bakanlık kendilerini kıramadı ya da emir yüksek yerden geldi ve imzayı bastı...

Ama tek suçlu onlar mı burada?

Müsteşar Ali Çaygür imzalı belgenin en altında da dağıtım yerleri belirtiliyor...

Kimlermiş bunlar;

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı,

Polis Genel Müdürlüğü...

Ne ilginçtir ki hepsi de aynı partinin bakanlıkları!

Polis Genel Müdürlüğünü ayrı tutuyoruz çünkü, onlar Ercan’da giriş yapanların belgelerine bakarlar özel bir izin çıkarıldıysa da vatandaşın pasaportuna vizeyi vururlar görevlerini yaparlar...

Onun içindir, konu tam bir skandal niteliğindedir ama bunda imzası olanlar da sadece Sağlık Bakanlığı değildir!

Suça izin vermek ile suça göz yummak da tartışma konusu olmalıdır...

...

Sade vatandaş ülkeye gelirken ya da giderken test yaptırıp üstelik buna para da verirken, Türkiye’den gelen özel misafirlere özel izinler çıkarılması kendi devletimiz adına konuşursak, devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz!

Kimsenin vicdanı da zaten buna izin vermez...

Bu tür olaylar da hani bazen ‘talimatla yönetilmek istemiyoruz’ diyenler var ya onları yerden göğe kadar haklı çıkarır!

Bir zatın eski vekil olması ona ayrıcalık tanır mı?

Eski değil halen vekillik görevinde bulunsa da eğer bir ülkede ortaya kurallar konmuşsa ki bu sağlık gibi çok hassasiyet gösteren bir durumdur, nasıl bizim Başbakan giriş ve çıkışlarda PCR testi yaptırıyorsa istisnasız herkesin buna uyması, uyulmasının sağlanması ve eğer itiraz ederse de ülkeye sokulmaması gerekir...

Düşünsenize bir kere;

Bu insanlar ülkeye gelip vatandaşın arasına karışıyor!

Restoranlarda yemek yiyip, eğenle merkezlerine gidiyor...

Kumarhanelerde şanslarını deneyip oradaki insanlarla diz dize oturuyor!

Bunların hiç birine itirazımız olamaz...

Hepsinin turist olarak başımızın üstünde yeri vardır!

Kızgınlığımız kendilerine yapılan ayrıcalığadır...

Hele de bu ayrıcalık bir yerlerden gelen rica üzerine oluyorsa daha da vahimdir!

Yok şimdi biri çıkıp bunlar zemzem suyuyla yıkanmış ve arınmış kişilerdir derse, işte o zaman işin rengi değişir...

Böyle hatalarla lütfen bu devletin kurallarını ve makamlarını küçük duruma düşürmeyin, düşürülmesine katkı koymayın!

İlgili 4 bakanlıktan da mantıklı bir açıklama beklemek, bunu kamuoyuyla paylaşmak bizim de mesleki ve insanlık görevimizdir...

Hadi bir kez olsun susmayıp cevap verin o zaman!

MESAJ KUTUSU

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