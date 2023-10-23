Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde dün düzenlenen “Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası” etkinliğinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Uçar ile kurum kuruluş temsilcilerinin yanı sıra sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldığı etkinlik Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Sahası’nda yer aldı.

Etkinlik çerçevesinde geleneksel Türk okçuluğu yarışması yapılarak erkek, kadın ve çocuk kategorisinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Yarışma sonunda Geleneksel Yay Erkekler kategorisinde Onur Aktansoy birinciliği elde ederken, Musa Kocatepe ikinci, Mihail Adeşcenco üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Geleneksel Yay Kadınlar kategorisinde ise birinci Birsen Bilginoğlu, ikinci Yasemin Kurtoğlu, üçüncü Hafsa Altunbaş oldu. Yarışmanın en çekişmeli rakipleri çocuklar kategorisindeyse birinci Musab Altuntaş, ikinci Egemen Ölmez, üçüncü Aleyna Bakkal oldu.

Dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Uçar tarafından takdim edildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca güreş federasyonu ve Ottoman Fight Club tarafından güreş gösterisi sunulurken diğer yandan mangala, archery tag, albilom, halat çekme gibi çeşitli oyun stantları kuruldu. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün de ebru, seramik, tokat baskı sanatı stantları ile yer aldığı etkinliklere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Mutlu Yarınlar Spor Derneği, Kıbrıs Bilim Zekâ Vakfı, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü ve Keskinyay Geleneksel Okçuluk destekleri düzenlendi.