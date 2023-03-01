Kanser Araştırma Vakfı’nın Süleyman Cengiz Eminğlu Vakfı(Cengo-V) iş birliğinde her yıl düzenlediği Orkide Yürüyüşü bu yıl 9 Nisan’da Dilekkaya Yürüyüş Parkurunda yer alacak.

Vakıf’tan yapılan açıklamada, Telsim ana sponsorluğunda yer alacak Yürüyüşle ilgili Telsim binasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz toplantıda yaptığı konuşmada, CENGO-V ile olan iş birliğine vurgu yaparak, misyon paylaşımının çok önemli olduğunu kaydetti. Camgöz, başta Telsim olmak üzere destek veren Girne Con Kahve, Dima Discount, Play FM ve ilk defa yürünecek olan Dilekkaya parkurunun bulunduğu Değirmenlik Belediyesi Başkanlığına teşekkür etti.

Kanser Araştırma Vakfı’nın kansere farkındalık yaratmak ve vakfa gelir sağlamak amacıyla ilk kez 2003 yılında organize ettiği Orkide Yürüyüşü’ne katılım, yetişkinler için 100, öğrenciler için ise 50 TL olarak açıklandı.