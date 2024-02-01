- Fikirlerini hayata geçirmek ve sosyal sorunların çözümüne katkı yapmak isteyen gençlere yönelik “Geleceğe İlham Ver (GİV) Küçük Hibe Programı” başvuruları açıldı.

Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği (KTYD) ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD) ortak açıklamasına göre program, sivil toplum örgütleri, şirketler ve gençleri bir araya getirerek, farklı sektörlerin iş birliği içerisinde sosyal sorunların çözümüne yönelik kısa dönemli projelerin geliştirilip uygulanmasını hedefliyor.

İki dernek tarafından yürütülen “SEEing Youth Projesi” çatısı altında yürürlüğe girecek programla ilgili daha fazla bilgi edinmek için SEEing Youth Facebook ve Instagram ile www.seeingyouth.org adresi ziyaret edilebilecek ve buradan alınacak form ile 15 Mart'a kadar dek [email protected] adresine gönderilebilecek.

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