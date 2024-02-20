KKTC’de 12-18 Şubat tarihleri arasında 2’si ölüm, 12’si yaralanma ve 38’i hasarla sonuçlanan; 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı 52 trafik kazası meydana geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 18’i süratli araç kullanmak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak 6’sı yakın takip diğer 6’sı ise diğer etkenlerden kaynaklanan kazalar sonucu 2 milyon 250 bin 35 TL'lik maddi hasar meydana geldi. Kazaların 20’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 4’ü Girne, 5’I Güzelyurt, 2’si de İskele’de yaşandı.

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, toplam 19 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 4 bin yüz 98 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 449 araç ise trafikten men edildi.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 1023, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 1298, tehlikeli sürüş 9, dikkatsiz sürüş 31, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 225, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 90, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 229, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 55, trafik levha ve işaretlerine uymamak 86, trafik ışıklarına uymamak 2, muayenesiz araç kullanmak 64, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 60, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 15, özel eşya taşıma 'B' işletme izinsiz araç kullanmak 8, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 17 ve 2261 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”