İtfaiye Müdürlüğü 19-25 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 17 yangın ve 22 hususi servis olayı meydana geldiğini; yangınlar sonucundaki zararın ise yaklaşık 1 milyon 432 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yangınların 5’i Lefkoşa, 3’ü Girne, 3’ü Gazimağusa, 2’si Geçitkale, 2’si Güzelyurt, 2’si İskele ve 1’i de Yeşilyurt’ta yaşandı.

Yangınların muhtemel sebepleri; elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, klima dış ünitesi altında bulunan yapay çimin ısıdan alevlenmesi ve aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara teması olarak sıralandı.

Açıklamada hususi servis olayları ise, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, aracın makine bölümünde, duvar arasında, yağmur suyu tahliye mazgalı ile aracın tekerleğinde sıkışan ve ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, su havuzuna, beton depoya ve kuyu içerisine düşen köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alma, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahsın çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

İtfaiye Müdürlüğü 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, yangınlara sebebiyet vermemek için kaçınılması gereken davranışlarla ilgili uyarılarda da bulundu.

-Yangın çıkmamasına yönelik uyarılar…

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolden çıkıp yangına sebep olabileceğinin unutulmamasını isteyen İtfaiye Müdürlüğü şu hususları vurguladı:

“Spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcıma sebep olan iş aletleri ile çalışma yapılacağı zaman, çevredeki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması olası bir yangının sirayet etmesini önleyecektir”.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atılmaması konusunda da vatandaşları uyaran İtfaiye Müdürlüğü, “Taşınabilir şarj (powerbank) cihazlarınızı, araç içerisinde direkt güneş ışığı gören yerlerde muhafaza etmeyiniz. İş yeri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacıyla elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız. Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir” dedi.

Araçlarda iş yerleri ve evlerde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyeceğine de vurgu yapan İtfaiye Müdürlüğü, açıklamasına şu uyarılarla son verdi:

“İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.