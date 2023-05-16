15.05.2023 tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Geçitköy’de yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde, Ali AKPINAR (E-55) inşaatın merdiven basamaklarından aşağıya indiği sırada, dengesini kaybetnmesi sonucu düşerek yaralanmıştır. Ali AKPINAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.