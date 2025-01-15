Geçitkale’de bu sabah, arızalı olan, park halinde bulunan bir otobüste yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne ait garaj olarak kullanılan ambarlarının doğu kısmında, arızalı olarak park halinde bulunan belediyeye ait SC 018 plakalı otobüste, muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Belediye çalışanları ile İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; otobüsün ön kabin kısmı, ön koltuklar ve tavan döşemesi yandı, ön camı ise ısıdan patladı.

Polis soruşturması sürüyor.