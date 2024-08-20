Geçitkale-Tatlısu ve Girne-Tatlısu ana yollarında dün 2 trafik kazası meydana geldi.

Geçitkale-Tatlısu ana yolunda sürücünün önündeki aracı geçmek için diğer şeride geçmesiyle yapılan kazada 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Mostafa Lighvan’ın (E-54) ZSJ 745 plakalı araç ile saat 16.00 sıralarında Tatlısu’ya doğru dikkatsizce seyrederken, tehlikeli mahalde önündeki araçları geçmek için yolun sağına geçmesi ve karşı istikametten gelen Kadir Özdemir (E-50) yönetimindeki FY 842 plakalı araçla çarpışması sonucu kazanın gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucunda FY 842 plakalı araç sürücüsü Kadir Özdemir, aracındaki yolcu Nfamory Camara (E-30), ZSJ 745 plakalı araç sürücüsü Mostafa Lighvan ve aracındaki yolcular Rasouli Kahriz (K-44), Hahsa Lighvan (K-22), Mina Lighvan (K-57), Parmis Nobari (K-12), Mana Lighvan (K-11) ve Ebrahim Hamid (E-55) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Kadir Özdemir’in sol kaburgalarında kırık, Mana Lighvan’ın ise sol dirseğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavilerinin ardından diğer yaralılar ile birlikte taburcu olduğu, Nfamory Camara’nın sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındığı, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

- Kaza yerinde durmayıp ayrılan alkollü sürücüye yasal işlem başlatıldı

Girne-Tatlısu ana yolunda dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, olay yerinde durmayıp ayrılan sürücüye yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, kimliği meçhul sürücünün meçhul plakalı araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiği ve karşı istikametten gelen Menekşe Beslen (K-47) yönetimindeki KP 288 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptığı kaydedildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin ileri soruşturmada, kaza yerinde durmayıp ayrılan sürücünün Simge Şirin (K-26), kullanımındaki aracın ise KK 140 plakalı salon araç olduğu tespit edildiği, sürücünün 171 miligram alkol tesiri altında olduğu tespit edildiği belirtildi.

Kazada yaralananın olmadığı, Simge Şirin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

- Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 408 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 1840 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 408 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 51 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı rapor edilen suçları şu şekilde açıkladı:

“176 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 43 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 39 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak, 24 trafik ışıklarına uymamak ve 97 diğer trafik suçları”.