Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde bugün saat 16.15’te meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, NY 814 plakalı otomobilin sürücüsü Hüseyin Hacı (E-69) Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde Küçük Erenköy istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yolun solundan çıkarak yol kenarındaki toprak sete çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Hacı ile araçta yolcu olarak bulunan Havva Hacı (K-63), Hüseyin Yılmaz Hacı (E-11) ve Ayşe Hacı (K-9)'nın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.