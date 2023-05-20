Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasında yağış alan yerleri ve miktarları, “Geçitkale 7, Vadili 1 ve diğer yöreler 1 kilogramdan az” olarak duyurdu.

Altı gün boyunca yağmur bekleniyor Altı gün boyunca yağmur bekleniyor