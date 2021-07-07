Dr. İlker İpekdal

Delta varyantının da olası etkisiyle Covid-19 vakalarında ülkemizde de artış söz konusu.
Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse hekim örgütleri tarafından ardı ardına önlemlere dikkat edilmesi gerektiği uyarıları yapılıyor.
Yapılmayan tek çağrı kapanma çağrısı!
Geçen seneki mantıkla düşündüğümüzde uçuşlar dahil tam bir kapanmaya gitmemiz gerekiyor aslında.
Ancak ağzımıza bile almıyoruz.
Geçen seninin kapanma rekorunu kıran eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin de kapanma ile ilgili bir paylaşımını göremedik.
Geçen sene kapanalım diyen hekimlerin de istisnasız uyarı haricinde hiçbir çıkışlarını görmüyoruz.
Gelin 13 Nisan 2020 tarihine, kapalı olduğumuz günlerden birisinin Covid-19 rakamlarına bakalım:
Yapılan test sayısı: 181
Pozitif Vaka sayısı: 1
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 34
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 0
İki gün önceki rakamlara bakalım:
Yapılan test sayısı:11.559
Pozitif Vaka sayısı:66
Toplam kaybedilen hasta sayısı:35
Tedavisi devam eden vaka sayısı:535
Yoğun bakımdaki hasta sayısı: 1
Geçen sene tam kapalı olduğumuz Nisan ayındaki vakaların tam 15.5 katı tedavisi devam eden vakamız var!
Pozitif vaka sayımız 66 kat artmış!
Üstelik aşılanmış olmamıza rağmen!
Ama açığız.
Neden kapanmıştık?
Aşıyı bekleyelim diye.
Aşıyı beklerken de vaka artışlarının önüne geçelim diye.
Aşı geldi mi?
Geldi.
Yapılıyor mu?
Evet.
Vakalarda kat be kat artış var mı?
Var!
Kapalı mıyız?
Hayır.
Uçuşlar azaltılıyor mu?
Hayır, aksine artırılıyor.
Düğün dernek, toplantı organizasyonları serbest, casinolar açık mı?
Evet.
Kapanacak mıyız?
Elbette hayır!
Neden?
Ekonomi kaldırmaz.
Geçen sene neden kapanmıştık, bu sene neden kapanmıyoruz?
Onu da geçen sene ‘’kapanalım’’, ‘’trömer misali sterilliğimizi bozmayalım’’, ‘’adaya gelen ilk uçuşta başa döneceğiz’’, ‘’bu gidişle hasta yatıracak yer bulamayacağız’’, ‘’sabredin, aşı gelecek pandemi bitecek’’ derken şimdilerde, sadece ‘’dikkat edelim, gevşemeyelim’’, ‘’bir daha kapanmak çok zor’’ diyen eski Sağlık Bakanı’na, eski şeflere, medya önünde açıklamalar yapan ‘’bazı pandemi neferlerine’’ soralım.
Soralım da geçen seneki aşırı kapanıcı ve kontrolcü tutumla milletin ekonomisinin ve psikolojisinin geri dönüşümsüz çöküşüne zemin hazırlayan, bugünlerde ise tepki çekmemek için etliye sütlüye dokunmaktan çekinip sadece pandemi politikası yapan birtakım sağlıkçıların, pandemi sürecini yanlış okuma ve yönetme sorumluluklarından kaçamayacaklarını bir kez daha hatırlatmış olalım.
Özeti: Kapanmak hep hataydı. Bundan sonra kapanma olmaz, olsa olsa yavaşlama olur…