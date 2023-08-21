KKTC’de geçen hafta itfaiye 10 yangına ve 15 olaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 14-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen yangınlar sonucunda yaklaşık 328 bin 350 TL’lik zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri; "kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sönmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, baca içerisinde biriken yağların aşırı ısınması, bir şahsın teleskopik fortlift ile çalışma yaptığı esnada elektrik direği gergi teline çarpması, elektrik hattından düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, toprağa dökülen korlardan çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması" olarak aktarıldı.

Hususi servis olayları ise, duvar arası sıkışan, ağaç üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin çatı katında sıkışan güvercinin kurtarılması, konserve kutusu içerisinde sıkışan yılanın kurtarılması, bir kişinin yüzük parmağına sıkışan yüzüğün kesilerek çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yol güvenliğinin sağlanması, yangın eğitimi ve hayatını kaybeden bir kişinin adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak sıralandı.